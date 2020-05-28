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Николай Любимов ещё раз объяснил ситуацию с открытием детских садов и дежурных групп

7info
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Губернатор Николай Любимов ещё раз объяснил ситуацию с открытием детских садов и дежурных групп, не работающих из-за коронавируса. Запись его обращения размещена в официальной группе Рязанской области в ВК. 

Глава региона отметил, что пока ситуация не позволяет открывать детские сады, так как заболеваемость остаётся высокой. 

– Сейчас мы не имеем права открывать детские сады, так как за это потом расплачиваться придётся очень дорого, – заявил Любимов. 

Губернатор напомнил, что он говорил о возможном открытии дежурных групп с 1 июня. Не об открытии детских садов, а именно о дежурных группах. При этом он подчеркнул, что сделано это будет только, если позволит эпидемиологическая ситуация. Для этого должно быть разрешение Роспотребнадзора. Оно пока не поступило.

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