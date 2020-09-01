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Новости РязаниВласть

Николай Булаев отмечает день рождения

7info

Во вторник, 1 сентября, отмечает день рождения заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Иванович Булаев. 

Николай Булаев родился 1 сентября 1949 года в с. Казачья Слобода Шацкого района Рязанской области.

Окончил Рязанский государственный педагогический институт (1970 г.). Был директором Спасского педагогического училища, ректором Рязанского областного института развития образования.

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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего, четвёртого и шестого созывов. С 2007 по 2010 год возглавлял Федеральное агентство по образованию. 

В 2015 — 2016 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

28 марта 2016 года избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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