Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.00 24 августа в регионе выявлено 6966 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2792 человека.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2220 человек;

от 46 до 64 лет – 2792 человека;

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от 65 до 80 лет – 1108 человек;

старше 80 лет – 270 человек;

дети – 576 человек (восемнадцать до 1 года; сорок шесть по 1; двадцать восемь по 2; тридцать пять по 3; тридцать один по 4 года; двадцать семь по 5; тридцать четыре по 6; тридцать один по 7; тридцать шесть по 8; двадцать восемь по 9; двадцать семь по 10; сорок по 11; тридцать пять по 12; двадцать семь по 13; тридцать по 14; тридцать восемь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 12 человек;

от 46 до 64 лет – 9 человек;

от 65 до 80 лет – 4 человека;

дети – 2 человека (3; 12 лет).