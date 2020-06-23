Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заразившихся коронавирусом рязанцев.

На 11 часов вторника, 23 июня, в Рязани и области выявлено 4900 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 43 являются условно подтверждёнными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Здесь COVID-19 выявлен у 1930 человек, ещё 15 рязанцев считаются условно заражёнными.

Выросло и число детей, заболевших коронавирусом. Теперь их 465, четверо ожидают подтверждения анализов.

В возрастной группе от 18 до 45 лет болеют 1609 человек, 15 условно заражены.

В возрасте от 65 до 80 лет выявлено 723 заболевших, у семерых анализы на подтверждении.

Старше 80 лет 173 заражённых рязанца, два человека условно заражены.