Начальник УМВД России по Рязанской области пошёл на повышение

Руководитель управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД России. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК.
Напомним, ранее о том, что в администрации президента рассматривают кандидатуру Лебедева сообщал «Коммерсантъ».
На этом посту Лебедев сменил отправленного в отставку в начале апреля генерал-полковника Александра Романова.
Руководитель следственного департамента является заместителем главы МВД России Владимира Колокольцева.
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