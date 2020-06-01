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Начальник УМВД России по Рязанской области пошёл на повышение

7info
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Руководитель управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев назначен начальником следственного департамента МВД России. Об этом, со ссылкой на источники, сообщает РБК.

Напомним, ранее о том, что в администрации президента рассматривают кандидатуру Лебедева сообщал «Коммерсантъ».

На этом посту Лебедев сменил отправленного в отставку в начале апреля генерал-полковника Александра Романова. 

Руководитель следственного департамента является заместителем главы МВД России Владимира Колокольцева.

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