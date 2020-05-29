«Коммерсантъ»: начальник УМВД по Рязанской области может стать замом Колокольцева

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Начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Сергей Лебедев может стать руководителем следственного департамента МВД России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Лебедев может заменить на этом посту Александра Романова, который был отправлен в отставку после ареста его подчинённых. Руководитель СД является заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

«Коммерсантъ» сообщает, что кандидатуру Лебедева сейчас обсуждают в администрации президента России. 

Лебедеву 43 года. Он уроженец Шацка. Имеет большой опыт следственной работы. УМВД России по Рязанской области официально руководит с 3 мая 2018 года.

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