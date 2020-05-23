На Южной окружной фура сбила велосипедиста

На Южной окружной дороге в Рязани фура сбила велосипедиста.
По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в субботу, 23 мая, в 13.30 на 185-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в черте Рязани. Мужчину на велосипеде сбил грузовой автомобиль Freightliner. После этого велосипедиста, получившего травмы, доставили в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются.
Видео с места ДТП опубликовано в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.
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