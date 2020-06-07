На улице Станкозаводской в Рязани автомобиль снёс столб

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В ночь на воскресенье, 7 июня, в Рязани произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает телеканал «Город».

Авария случилась рядом с домом №13 на улице Станкозаводской. Около часа ночи автомобиль на большой скорости врезался в бетонный столб. После этого столб упал на машину.

По словам очевидцев, водитель и пассажиры живы. На месте работали сотрудники ДПС и МЧС.

Также сообщается, что через некоторое время в лежащий на дороге столб врезался другой автомобиль, ехавший по встречке. У этой машины повреждён бампер. Люди не пострадали.