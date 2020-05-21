На рязанских вокзалах установили карантинне посты

На вокзалах в Рязани установили карантинные посты. Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Город».
Специальные рамки с тепловизорами установлены на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2. Приезжающие в рязань обязательно будут проходить через них. Делается это для борьбы с распространением коронавируса.
Такие же посты должны появиться на автовокзалах Рязани – «Центральном» и «Приокском».
ГТРК «Ока» сообщает, что тепловизоры оборудованы звуковой сигнализацией. Если температура у человека нормальная, они сообщают, что всё в порядке. Если температура повышенная, раздастся: «Извините, товарищ, вы больны».
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