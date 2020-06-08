На поощрение соцработников в Рязанской области направят 32 миллиона рублей

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32 млн. руб будет направлено из бюджета Рязанской области на поощрение социальных работников, отличившихся в период пандемии.

О поощрении соцработников сообщил сегодня губернатор Николай Любимов в ходе ВКС с комплексными центрами социального обслуживания населения.

По 12 000 рублей единовременную выплату получили работники стационарных учреждений, которые круглосуточно работали по сменам в режиме самоизоляции. Особо отличившимся сотрудникам будет также выплачена премия 10 тыс. рублей по распоряжению губернатора. Работники комплексных центров, которые непосредственно оказывали услуги на дому гражданам, получат единовременное поощрение в размере 5 тыс. рублей