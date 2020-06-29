На обочине дороги в рязанском райцентре обнаружили труп

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На обочине дороги Кораблино – Скопин в старой части города Кораблино обнаружили труп пожилой женщины. Об этом сообщил сайт издательство «Пресса».

Тело нашёл в пятницу, 26 июня, случайный прохожий. Внешних следов насильственной смерти не обнаружено, точную причину гибели человека назовут после вскрытия.

Руководитель Кораблинского МСО СУ СК РФ по Рязанской области, полковник юстиции Алексей Минашкин рассказал, что личность умершей уже установлена. Раньше женщина жила в Кораблине, но затем переехала в Ряжск. Предположительно, в Кораблино она приехала на электричке.

Известно также, что у пенсионерки были проблемы со здоровьем. В Ряжске она числилась пропавшей.