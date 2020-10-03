На месте пожара в Клепиковском районе работают спасатели и следователи. Фоторепортаж

В субботу, 3 октября, в районе 3 часов в селе Ершовские Выселки Клепиковского района произошёл пожар. Загорелся жилой деревянный дом, в котором находились 9 человек. Далее огонь перекинулся на здание местной больницы. Медучреждение сгорело. Его сотрудники теперь будут размещаться в Екшурском ФАПе.

В загоревшемся доме находились 9 человек. Двоим из них спасти не удалось – пожилые женщины погибли. По данному факту проводится проверка.

Корреспондент РИА «7 новостей» побывал на месте событий. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.