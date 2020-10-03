Две женщины погибли на пожаре в Клепиковском районе

В ночь со 2 на 3 октября, в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района полностью сгорели два жилых дома. Погибли две пожилые женщины, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 3:13. Загорелся жилой одноэтажный дом, в котором находились три квартиры. Всего в этом здании проживали 9 человек.

— Рядом с очагом возгорания с одной стороны находилась местная сельская больница, а с другой был вплотную пристроен дом. Жилое здание отстоять удалось, а больница сгорела полностью, — рассказали РИА «7 новостей» в пресс-службе МЧС по Рязанской области.

Тела двух женщин, которым примерно по 70 и 90 лет, так и не удалось найти. Однако, как утверждают очевидцы, они сгорели в пожаре, так как идти им было некуда. О двух погибших рассказали и в пожарной части №26, расположенной в Спас-Клепиках.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метра. На место выезжали 43 человека и 18 расчетов.