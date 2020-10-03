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Новости РязаниПроисшествия

Стала известна судьба остальных жителей дома, сгоревшего в Клепиковском районе

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В ночь на 3 октября в селе Ершовские Выселки Клепиковского района произошёл пожар. Загорелся деревянный жилой дом, затем огонь перекинулся на здание участковой больницы. Постройка 1965 года сгорела. Работавших здесь медиков разместят в Екшурском ФАПе.

Как сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, в жилом доме находилось 9 человек. Трое из них уехали к родственникам, трое не проживали здесь постоянно и вернулись домой, один в настоящее время находится у соседа.

Ещё две женщины погибли. Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту.

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