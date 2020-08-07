На Лыбедском бульваре починили и покрасили скамейки

В Рязани приводят в порядок Лыбедский бульвар. По поручению заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова здесь отремонтировали и покрасили скамейки.

Также на бульваре убрали мусор и окосили газоны, сообщает сайт администрации города. Сотрудники городских служб провели профилактические работы и проверили состояние светового оборудования.

Рязанцев просят быть осторожными и не пользоваться лавочками, пока не высохнет краска.