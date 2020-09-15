На этой неделе рязанцев будут активно штрафовать за тонировку

Сотрудники ГИБДД объявили в Рязанской области акцию «Неделя прозрачных стекол». В пресс-службе региональной Госавтоинспеции отметили, что ближайшие несколько дней будут уделять особое внимание автомобилям, у которых стекла тонированы с нарушением требований.

Акция стартовала в понедельник, 14 сентября. В тот день инспекторы ДПС оштрафовали 61 водителя. Многие из них сняли тонировку на месте, другим же было вручено требование об устранении проблемы с ближайшее время.

Сотрудники ГИБДД отметили, что в осенне-зимней период возросла опасность возникновения ДТП из-за уменьшения светового дня и увеличения пешеходов на улицах.

Напомним, за управление автомобилем с тонированными передними боковыми и ветровыми стеклами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.