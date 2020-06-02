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Мошенник украл у рязанской пенсионерки 1 миллион 238 тысяч рублей

7info
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В Рязани готовятся завести уголовное дело о хищении у 65-летней пенсионерки 1 миллиона 238 тысяч рублей. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Рязанка стала жертвой мошенника. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что со счёта пенсионерки кто-то пытается незаконно снять деньги. Чтобы обезопасить её сбережения, «сотрудник банка» попросил сообщить сведения о банковской карте и, следуя его указаниям, перевести средства на резервный счет.

После этого пострадавшая обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Сейчас собираются материалы для возбуждения уголовного дела по ст.159 УК РФ.

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