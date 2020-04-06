МФЦ Рязанской области возобновляет прием документов по ряду услуг

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С 6 апреля МФЦ в Рязани и области возобновляют приём документов по услугам, получение которых невозможно в электронном виде. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Для получения услуги необходимо записаться на сайте моидокументы62.рф или по телефону: (4912) 55-50-55. При этом обслуживать в МФЦ будут только человека, на которого оформлена заявка и только по той услуге, которую он запросил. Пригласить в гражданина в МФЦ должны будут по телефону сотрудники.

В таком режиме, из-за коронавируса, МФЦ будет работать пока с 6 по 11 апреля.