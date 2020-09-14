Мэрия обновила статистику заражения коронавирусом по районам Рязани

Администрация Рязани обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов понедельника, 14 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 614 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заразился 3 тыс 941 человек.

В двух районах города число заражённых превысило тысячу. В Московском районе 1277 случаев, в Октябрьском – 1109.

В Железнодорожном районе заболели в общей сложности 954 жителя. Самый «незаражённый» район Рязани – Советский. Здесь заболел 601 человек.