Мэрия назвала дома Рязани, где отключат горячую воду

Администрация Рязани сообщила адреса, по которым с 25 мая будет отключена горячая вода. Информация размещена на официальном сайте мэрии.
Отметим, что сроки отключения воды разные.
Например, до 28 мая горячее водоснабжение отключат в домах №№1, 1 корпус 1, 10, 12, 2, 3, 3 корпус 1, 4, 6, 8 на улице Берёзовой, а также в домах №№29, 31, 33 на улице Гоголя.
С 25 мая по 5 июня без горячей воды придётся обходиться жильцам домов №№1, 10, 11, 12, 14, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 17, 19, 19 корпус 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на улице Мещёрской и домов №№2, 3, 6, и 6А в посёлке Элеватор.
Дольше всего – до 7 июня – воды не будет на нескольких улицах в Канищеве.
В частности, воду отключат 25 мая в домах №№ 1В (детская поликлиника №3), 11Д (детский сад №124), 3 корпус 1 (школа №52), 6 (школа №58), 10, 11, 12, 13 корпус 1, 1А, 1Г,. 2 корпус 2, 3, 4, 4 корпус 1 и корпус 2, 5, 5 корпус 1, 7, 7А, 8/29 на улице Интернациональной.
На тот же срок горячую воду отключат на улице Бирюзова в домах №№6А (детский сад №3), 8А, 4А (детский сад №126), 13А (школа №56), 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 корпус 1 и корпус 2, 1 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 корпус 1, 3, 3 корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4 корпус 1 и корпус 2, 5, 5 корпуса 1, 2, 6, 6Б, 6 корпуса 1 и 2, 7, 7Б, 7 корпуса 1 и 2, 8, 8 корпус 1, 9/23.
Кроме того, без воды останутся дома №№9-10 (детский сад), 11, 11 корпуса 1 и 2, 9 на улице Семчинской; дома №23 и 23 корпус 1 на улице Княжье поле и дома №№22/10, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 28/9, 28 корпус 1 на улице Станкозаводской.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram