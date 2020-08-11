Мэр Рязани Елена Сорокина высказалась о сроках установки контейнерных площадок

11 августа мэр города Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями управляющих компаний по вопросу обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО.

В связи с пандемией COVID-19 сдвинулись сроки, в которые должны быть выполнены необходимые работы по их обустройству.

Несмотря на уважительную причину нарушения сроков Елена Сорокина чётко определила сроки окончания работ — до конца 2020 года.

Мэр города подчеркнула, что пандемия не снимает с управляющих компаний ответственности за содержание прилегающей к дому территорий в надлежащем виде, а финансовые проблемы не являются основаниями для невыполнения законодательства.

Сегодня РИА “7 новостей” также опубликовало материал о нарушении управляющими компаниями законодательства в части уборки прилегающих территорий.