Рязанец объявил «войну» ЖЭУ

В редакцию РИА «7 новостей» обратился житель города Рязани Иван Август.

Мотивом обращения рязанца в редакцию стала ситуация, которая разворачивается вокруг прилегающей территории дома № 4 по улице Крупской.

Во дворе этого дома поселились бомжи. Жильцы вызвали отряд ППС. Сотрудники ППС оперативно отреагировали на звонок, выехали на место и локализовали с придомовой территории людей с пониженной социальной ответственностью.

Но мусор и продукты жизнедеятельности «незваных соседей» остались.Иван Август обратился в ЖЭУ ООО «Восьмёрка» с просьбой в рамках заключённого договора убрать территорию и обработать её дезинфицирующими средствами.

По словам Ивана, во вторник, 21 июля на место бывшего проживания бомжей выехала сотрудница ЖЭУ, но увидев «масштаб бедствия» отказалась производить уборку.

Жильцы дома продолжали звонить в управляющую компанию. Сотрудники обещали провести уборку и дезинфекцию до следующего вторника, 28 июля. Но так и не выполнили свои прямые обязанности.

На первой неделе августа возмущённый рязанец прибыл по адресу управляющей компании, расположенной на Московском шоссе, д.41 кв.1 и озвучил в двадцать пятый раз проблему, которая никак не может решиться, потребовав общения с руководством.

Пришедший через 15 минут заместитель руководителя — Александр Трыканов не стал церемониться с клиентом и нецензурно выражаясь, потребовал покинуть его кабинет.

Помимо Александра Трыканова в кабинете находился ещё один мужчина, который схватил «за грудки» Ивана и выкинул из кабинета.

После такой «радушной встречи» Иван Август написал заявление в полицию и обратился в редакцию РИА «7 новостей», предоставив в качестве доказательства аудиозапись разговора в кабинете Александра Трыканова. Стоит заметить, что возмущённый рязанец также разговаривал на «повышенных тонах», требуя немедленно решить вопрос с уборкой придомовой территории.

Редакция РИА «7 новостей» направила в администрацию города Рязани письмо, с просьбой разобраться в данной ситуации.