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Новости РязаниПолитика

КПРФ определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую областную Думу

7info

В воскресенье, 12 июля, на конференции регионального отделения КПРФ в Рязани был сформирован список кандидатов на выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщается на сайте отделения. 

В общерегиональный список от КПРФ вошли всего два человека: первый секретарь отделения Денис Сидоров и руководитель фракции КПРФ в областной Думе Виктор Малюгин.

Список по внутрирегиональным группам можно найти здесь.

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