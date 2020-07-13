КПРФ определилась с кандидатами на выборах в Рязанскую областную Думу

В воскресенье, 12 июля, на конференции регионального отделения КПРФ в Рязани был сформирован список кандидатов на выборах в Рязанскую областную Думу. Об этом сообщается на сайте отделения.

В общерегиональный список от КПРФ вошли всего два человека: первый секретарь отделения Денис Сидоров и руководитель фракции КПРФ в областной Думе Виктор Малюгин.

Список по внутрирегиональным группам можно найти здесь.