Коронавирус выявлен в Рязанской области у 650 детей

С начала пандемии коронавирусом в Рязанской области заболели в общей сложности 650 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

На 11 часов вторника, 29 сентября, в регионе выявлено 8 тыс 133 случая заражения COVID-19, ещё 43 являются условно подтвержденными.

Больше всего заражённых в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3 тыс 271 человек. В возрастной группе от 18 до 45 лет зарегистрировано 2 тыс 578 случаев, в возрастной группе от 65 до 80 лет — 1324 случая.

Старше 80 лет в Рязани и области 310 пациентов с коронавирусом.