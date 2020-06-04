Коронавирус в Рязанской области: актуальная информация на утро 4 июня

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о коронавирусе в регионе.

По данным медиков, на 08.30 четверга, 4 июня, в Рязани и области зарегистрировано 3728 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.​ Ещё 73 положительных теста на COVID-19 направлены на проверку в Роспотребнадзор.

Кроме того, сообщается, что на это время оперативной группе с начала пандемии стало известно о 10317 гражданах, прибывших из-за границы или контактных с больными и подозрительными на заболевание. Сейчас медики проверяют 1929 рязанцев. Остальные 8388 человек проверку уже пришли, они не заражены коронавирусом.