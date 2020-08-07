Кинотеатр «Люксор» в Рязани приступает к работе

С понедельника, 10 августа, в Рязани разрешено возобновить работу кинотеатров. Представители крупных федеральных сетей начали готовиться заранее, чтобы обеспечить должный уровень безопасности к началу работы.

Руководитель отдела маркетинга и PR сети кинотеатров «Люксор» Татарёнок Анна рассказала, какие фильмы можно будет увидеть. Это и новинки «Хэппи-энд», «Мой шпион», «Неистовый». И популярные фильмы прошлых сезонов – «Мстители: Эра Альтрона», «Аладдин», «Форд против Феррари», «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», «Малефисента: Владычица тьмы».

Чтобы начать работу, кинотеатрам необходимо было подготовить все условия, обеспечивающие безопасность посетителей. В кинотеатре «Люксор», в первую очередь, все сотрудники прошли тест на COVID-19. Без этой процедуры никто не может быть допущен к работе со зрителями. Во время перерыва в работе были продезинфицированы зрительные залы. Теперь на постоянной основе все сотрудники ежедневно будут проверять состояние здоровья. Работа с гостями осуществляется только в защитных масках и перчатках. Поверхности в местах наибольшего скопления людей обрабатываются каждые полчаса. В фойе кинотеатра установлены дозаторы с антисептическим средством.

Самое главное, что теперь зрителям не придется беспокоиться о том, что рядом с ним кто-то сядет. При совершении покупки билетов, места на соседние кресла будут автоматически блокироваться, не зависимо от способа совершения оплаты. Это означает, что безопасная дистанция гарантирована даже в зале.