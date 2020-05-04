Как заболеваемость COVID-19 распределилась по районам Рязани

Администрация Рязани обновила информацию о заболеваемости коронавирусом по районам города.
По состоянию на 12 часов 4 мая в Рязанской области положительные тесты на COVID-19 были у 1226 человек. 694 из них проживает в Рязани.
Самым «заражённым» районом города продолжает оставаться Московский. Здесь коронавирусом заболел 281 человек. Диагноз COVID-19 поставлен 178 жителям Октябрьского, 138 жителям Железнодорожного и 97 жителям Советского района Рязани.
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