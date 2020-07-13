Понедельник, 13 июля, 2020
22.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
АкцентыНовости РязаниОбщество

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

7info
Изображение Anrita1705 с сайта Pixabay

Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов, микроэлементов, которые так необходимы организму человека.

Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, Роспотребнадзор напомнил потребителям о рекомендациях по выбору плодоовощной продукции:

— покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли;

— при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;

— продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;

— продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.

Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Меры профилактики инфекционных заболеваний

— соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми и т.д.);

— соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.

— тщательное мытьё плодов и зелени является обязательным условием их употребления и мерой профилактики инфекционных заболеваний.

Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Как правильно мыть?

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно ненадолго замочить (10-15 минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть.

Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.

Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков.

Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья — дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.

Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.

Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВо вторник и среду отключат электричество на двух улицах в центре Рязани
Следующая статьяРязанец угрожал убить жену сковородой

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На пожаре в Рязани пострадал человек

Новости Рязани
В результате пожара на улице Подгорной в Рязани пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

ООО «Капитал МС» передал рязанским медикам защитные костюмы на сумму свыше 100 тыс. рублей

Новости Рязани
13 июля 2020 года в рамках проекта «Бережливая поликлиника» филиалом ООО «Капитал МС» в Рязанской области проведена благотворительная акция, в рамках которой...
Узнать больше

Стали известны подробности ЧП, с утопленным в речке автомобилем

Новости Рязани
Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП с автомобилем «Нива».  Напомним, ранее в соцсети появились фотографии, на которых запечатлён утонувший...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязанской области выпускники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Историю в 18 пунктах проведения экзамена сдавали 786...
Узнать больше

В Рязани запускают городские фонтаны

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны...
Узнать больше

Как вернуть в магазин товар без чека

Новости Рязани
Купили товар, а он не оправдал ваших ожиданий? Не понравился, не подошёл, сломался – бывает. О том, что вернуть товар в магазин...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+