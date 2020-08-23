Губернатор Любимов официально отменил режим самоизоляции в Рязанской области

В Рязанской области официально отменён режим самоизоляции из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Документ отменяет не только режим самоизоляции, но и контроль за его соблюдением со стороны полиции. Кроме того, в больницах больше не будут работать обсерваторы – специальные отделения, где люди должны были находиться во время 14-дневного карантина.

Напомним, первое распоряжение о мерах по борьбе с распространением коронавируса в Рязанской области было подписано главой региона 17 марта. Затем в него неоднократно вносились изменения.

Актуальный текст документа можно найти здесь.