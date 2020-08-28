Губернатор Любимов изменил распоряжение об ограничениях из-за коронавируса

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в распоряжение о введении ограничений из-за коронавируса. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В Рязани и области до особого распоряжения сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, зрелищных). Исключение сделано для кинотеатров, театров и цирка.

Для этих культурных распоряжений действует ряд ограничений. В частности, зал должен быть заполнен не более чем на 50%. В учреждениях должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.

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Новый документ разрешает пускать зрителей на спортивные мероприятия. Для них также установлены ограничения – заполняемость зала не более чем на 10% от вместительности. Также необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.

Напомним, ранее о допуске болельщиков на свои матчи сообщил ФК «Рязань».