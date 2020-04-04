Главврач Рязанской ОКБ ответит на вопросы в прямом эфире

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В воскресенье, 5 апреля, выйдет в эфир Первый антивирусный интернет-проект от компании Paprico.ru #УНАСВСЕДОМА.

Трансляция пройдёт в группе компании в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/papricoru 

На вопросы пользователей ответит главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов. Также в эфир с разоблачением фейков выйдет Александр Паньков, ведущий и знаток интернет-трендов. Кроме того, Катерина Герда, солистка группы C H U D A, спортсменка и просто красивая женщина.

Начало – в 19.00. Не пропустите!

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