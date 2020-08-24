Ещё в одном районе Рязани зарегистрировали более тысячи случаев коронавируса

Пресс-служба администрации Рязани сообщила актуальную информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 15.00 воскресенья, 23 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 966 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 583 заболевших.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. Там зарегистрирован 1171 случай коронавируса. Число заболевших в Октябрьском районе Рязани перевалило за тысячу – по последним данным, зарегистрировано 1005 случаев.

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В Железнодорожном районе Рязани COVID-19 заболел уже 871 человек. Меньше всего заражённых в Советском районе города – 536 случаев заражения.