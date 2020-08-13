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Елена Сорокина проверила, как в Рязани ремонтируют детские сады

7info

В четверг, 13 августа, глава администрации Рязани Елена Сорокина посетила несколько детских садов, где ведётся капитальный ремонт и модернизация пищеблоков и прачечных в связи с возведением новых пристроек. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пресс-службе администрации сообщили, что глава ездила в детские сады №№108, 22, 140, 125 и 112. В первом из них во время ремонта выявили скрытые дефекты старых конструкций, их пришлось убирать, из-за чего рабочие выбились из графика. 

В детском саду №22 ремонт также шёл с отставанием, но после прошлого визита подрядчик ускорился и нагнал отставание. В 140 саду ремонт идёт по плану, там уже начали устанавливать оборудование. В детсаду №125 ремонт идёт с опережение графика, а в детсаду №112 работы уже близки к завершению. Рабочие устанавливают вентиляцию, на следующей неделе начнут монтировать оборудование. 

Елена Сорокина подчеркнула, что все работы в детских садах постоянно контролируются, чтобы успеть завершить ремонт к 1 сентября. 

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