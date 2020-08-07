Елена Сорокина поздравила рязанских строителей с профессиональным праздником

В пятницу, 7 августа, в библиотеке им. С.А. Есенина состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Строителя.

Рязанских строителей с праздником поздравили глава администрации города Елена Сорокина, ее заместитель Сергей Савин, а также представители депутатского корпуса.

– В жизни каждого города есть люди, которые играют определяющую, ключевую роль в его развитии. Профессия строитель – одна из тех, без которых город не сможет жить и развиваться. Благодаря вашему неустанному труду, труду проектировщиков, архитекторов, строителей, Рязань преображается, – отметила в своем поздравлении Елена Сорокина, – за очень короткий период времени у нас появился такой сложный объект, как больница скорой медицинской помощи, академия единоборств, заканчивается строительство школы в Горроще, строится детский сад в микрорайоне ДПР-7, 7а, заканчиваем пять пристроек к детским садам на 400 мест. Уже 1 сентября дети придут в новые помещения.

В связи с Днем строителя и за значительный вклад в развитие отрасли города Елена Сорокина вручила отличившимся работникам сферы Почетные грамоты, Благодарственные письма администрации города, Памятные знаки в честь 925-летия Рязани.

Мероприятие продолжилось концертом рязанских исполнителей и коллективов.