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Елена Сорокина оценила ход ремонта улицы Прижелезнодорожной

7info

В среду, 16 сентября, на улице Прижелезнодорожной в Рязани прошло выездное совещание с участием зампреда правительства Рязанской области Евгения Беленецкого, министра транспорта региона Вадима Решетника, заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко и главы администрации Рязани Елены Сорокиной. Также на месте присутствовали представители подрядчика, ремонтирующего на улице дорогу. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

На улице Прижелезнодорожной должны положить новый асфальт, сделать тротуары, устроить водоотведение. Кроме того, рабочие должны будут нанести дорожную разметку.

По данным пресс-службы мэрии, сейчас на улице сняли верхний слой старого дорожного покрытия, демонтировали бордюры, уже начали укладывать выравнивающий слой асфальта. 

– На наиболее разрушенных участках выполняется полный ремонт дорожного полотна с укладкой нового основания, – говорится в пресс-релизе администрации. – Кроме того, вдоль дороги проводится опиловка деревьев. Все работы ведутся в соответствии с разработанной проектной документацией.

Елена Сорокина во время совещания подчеркнула, что по этой улице проходит большой поток грузового транспорта, поэтому дорога должна выдерживать серьёзные нагрузки. 

Представитель подрядчика заверил участников совещания, что работы будут выполнены в срок. 

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