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ЕГЭ в российских школах снова решили перенести

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В очередной раз решено перенести сроки проведения ЕГЭ. В связи с пандемией коронавируса экзаменационную кампанию было решено начать 8 июня. В среду, 13 мая, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк сообщил о переносе сроков на более поздний период.

Точные даты пока не названы, но их обещают назначить в ближайшее время, сообщает сайт Минпросвещения РФ.

Изменится и формат проведения экзамена: тем, кто не планирует поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Остальные не будут сдавать русский язык и математику.

Девятиклассники также не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

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