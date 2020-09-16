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Дорогу на улице Мервинской в Рязани отремонтируют

Иван Федоров

Во вторник, 15 сентября, на заседании комитета ТОС поселка Мервино обсудили капитальный ремонт дороги по центральной улице, сообщает пресс-служба администрации.

По главной улице поселка — Мервинской — проходит маршрут общественного транспорта, там располагается библиотека и церковь. По словам специалистов управления благоустройства, помимо простого асфальтирования дороги, также будет отремонтирован существующий тротуар и построен новый. 

Кроме того, на улице будет установлен односекционный желтый светофор, который обеспечит безопасность движения, а возле церкви и библиотеки обустроят экологичную парковку. 

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