Дорогу на улице Мервинской в Рязани отремонтируют

Во вторник, 15 сентября, на заседании комитета ТОС поселка Мервино обсудили капитальный ремонт дороги по центральной улице, сообщает пресс-служба администрации.

По главной улице поселка — Мервинской — проходит маршрут общественного транспорта, там располагается библиотека и церковь. По словам специалистов управления благоустройства, помимо простого асфальтирования дороги, также будет отремонтирован существующий тротуар и построен новый.

Кроме того, на улице будет установлен односекционный желтый светофор, который обеспечит безопасность движения, а возле церкви и библиотеки обустроят экологичную парковку.