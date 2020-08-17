Долг МУП «РМПТС» составляет около полумиллиарда рублей

Долг МУП «РМПТС» за потреблённые ресурсы составляет около 500 млн рублей. Об этом во время совещания по подготовке к отопительному сезону сообщила губернатору Николаю Любимову глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, 114 млн рублей – текущий долг, 384 млн – просроченная задолженность. С началом отопительного сезона до конца календарного года планируется оплатить просроченную задолженность, а текущий долг снизить по сравнению с показателями начала 2020 года.

Елена Сорокина также рассказала, что РМПТС на подготовку к новому отопительному сезону потратит более 690 млн рублей.