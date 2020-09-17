Денис Сидоров покинет Рязанскую городскую Думу

Лидер фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом стало известно на заседании комитета гордумы по местному самоуправлению в четверг, 17 сентября.

На прошедших 13 сентября выборах в Рязанскую областную Думу представители КПРФ получили два мандата. Оба – по партийным спискам. Одно из этих мест и должен занять Сидоров.

Также в Рязанскую областную Думу от КПРФ попадёт Виктор Малюгин.

Решение о сложении депутатских полномочий Дениса Сидорова должно быть принято на заседании Рязанской городской Думы.