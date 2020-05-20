День Славянской письменности в Рязани отметят в режиме онлайн

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Традиционные для нашего региона мероприятия не состоятся из-за эпидемиологической ситуации.
Но праздник всё-таки состоится в режиме онлайн. В 11.00 в группах социальной сети ВКонтакте Рязанская область, Культура и туризм Рязанской области, VEZDEKULTURA, Рязанская филармония можно будет посмотреть концерт «Хор наших сердец». Эту программу подготовили Рязанская областная филармония и ГТРК «Край Рязанский». Участие в ней примут хоры активистов Рязанского областного драматического театра, детские образовательные хоры, Любительский хор Рязанской филармонии .
В программе прозвучат песни, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, популярные хоровые сочинения советских и российских композиторов и записи прошлых лет с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра и Тысячного сводного хора Рязанской области.
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