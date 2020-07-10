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Четырёхлетняя рязанка читает стихи Есенина

7info 2
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Четырёхлетняя Доминика Зыбина из Рязани читает наизусть стихи Есенина, Тютчева, Лермонтова, Крылова. В свои юные годы девочка без труда и без запинки читает серьёзные объёмные произведения.

Доминика рассказала, что учить стихи её никто не заставляет. По словам её мамы Валерии, однажды девочка просто начала повторять услышанное наизусть. Так и родилось это интересное и очень полезное хобби.

Вместе с мамой Доминика решила принять участие в проекте РИА «7 новостей» «125 прочтений Есенина». Девочка прочитала стихи «Письмо матери», «Разбуди меня завтра рано», «Зелёная причёска», «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Белая берёза» и другие.

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