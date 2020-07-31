Бывшего главу администрации Шилова будут судить за превышение полномочий

Шиловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального управления ФСБ России, в отношении бывшего главы администрации Шиловского городского поселения, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в октябре 2014 года подозреваемый, будучи главой администрации Шиловского городского поселения, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. С целью предоставления выгоды имущественного характера одному из жителей р.п. Шилово при отсутствии предусмотренных законом оснований и условий глава администрации подписал с ним договор социального найма жилого помещения. Предоставленная гражданину в бессрочное владение и пользование 1-комнатная квартира общей площадью 25,94 кв.м в р.п. Шилово была впоследствии им приватизирована. Кроме того, в феврале 2015 года он также незаконно предоставил местным жителям 2-комнатную квартиру общей площадью 46,9 кв.м. и однокомнатную квартиру площадью 29,7 кв. м

С целью запрета отчуждения собственниками квартир судом по ходатайству следствия наложен арест на указанные квартиры. Также следствием перед органами прокуратуры инициировано предъявление исков о признании незаконными сделок по предоставлению квартир в собственность и возвращении в муниципальную собственность.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.