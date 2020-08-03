Бюджетных мест в РГУ имени Есенина стало больше

В Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина появятся дополнительные бюджетные места. Об этом сообщает сайт вуза.

Приказ о распределении бюджетных мест на 2021/2022 учёбный год подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Согласно Приказу Минобрнауки РФ №847 от 31.07.2020 РГУ имени С.А. Есенина выделены следующие дополнительные бюджетные места на очный бакалавриат на 2021/2022 учебный год:

— направление «Математика» (профиль «Математическое моделирование в цифровой экономике») – дополнительно 2 места, всего 18 бюджетных мест;

— направление «Социальная работа» – дополнительно 5 мест, всего 18 бюджетных мест;

— направление «Социология» – дополнительно 7 мест, всего 19 бюджетных мест.

Соответствующие нормативные документы по вузу появятся в ближайшее время. В приёмной комиссии РГУ имени С.А. Есенина принимают документы абитуриентов на эти и другие направления подготовки очного бакалавриата до 18 августа включительно.