Антону Франчикову предъявлено обвинение

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31-летнему жителю посёлка Елатьма предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Напомним, вечером в субботу, 4 апреля, Антон Франчиков из зарегистрированного охотничьего ружья расстрелял молодую женщину и четверых мужчин. От полученных ран пострадавшие скончались на месте.

Во время допроса Франчиков рассказал, что действительно стрелял в людей, но объяснил это необходимой самообороной. По ходатайству следствия он помещён под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.