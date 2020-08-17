Актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе.

По состоянию на 08.30 понедельника, 17 августа, в рязани и области зарегистрировано 6742 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент опергруппе известно о 18 тыс 819 гражданах, вернувшихся из-за границы или контактировавших с заболевшими и подозрительными на заболевание. Из них медицинское наблюдение уже прошли 16 тыс 807 человек. Эти люди здоровы. На контроле у врачей остаются 1948 человек.