Актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе.

На 08.30 среды, 29 июля, в Рязани и области зарегистрировано 6 тыс 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент с начала пандемии опергруппе известно о 16 тыс 945 гражданах, подозрительных на заболевание COVID-19. Из них медицинское наблюдение прошли и признаны здоровыми 15 тыс 79 рязанцев. Сейчас на контроле у врачей находятся 1 тыс 866 человек.