Вторник, 9 июня, 2020
25.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
-

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса.

По состоянию на 08.30 вторника, 9 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 76 положительных тестов на COVID-19 направлены в Роспотребнадзор. 

С начала пандемии стало известно о 10 893 гражданах, прибывших из-за границы, либо контактировавших с больными или подозрительными на заболевание. 9114 из них уже прошли медицинское наблюдение, они здоровы. Ещё 1779 человек находятся под контролем врачей в настоящее время.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские клумбы украсили 28 тысяч цветов

Администрация
В Рязани на городские клумбы высадили более 28 тысяч саженцев бегонии разных видов. Улицы города также украсят колеус, цинерарии, кохия, бархатцы и...
Узнать больше

В Рязани укрепили мост на Остров

Администрация
За выходные уровень воды в реке Трубеж значительно повысился. В связи с этим в понедельник, 8 июня, к мосту к посёлку Остров...
Узнать больше

В Рязанской области с опережение сроков отремонтировали автодорогу

Новости Рязани
В Рязанской области с опережением графика сдан очередной объект нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Сасовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Официальный комментарий по поводу гибели солдата-срочника в Рязани

Новости Рязани
По факту гибели-солдата срочника в Рязани командование Рязанского гарнизона проводит проверку совместно с правоохранительными органами.
Узнать больше

Рязанцев предупредили о надвигающейся жаре

Новости Рязани
На этой неделе с 8 по 12 июня в Рязани ожидается жара. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Узнать больше

Коронавирусом заразились ещё 75 рязанцев

Новости Рязани
Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4088 жителей Рязани и области. Ещё 76 человек считаются условно заражёнными – их положительные тесты отправлены на проверку в Роспотребнадзор.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь собаке в жару

Акценты
В Центральную полосу России пришло долгожданное тепло. Однако, из-за жаркой погоды иногда страдают не только люди, но и животные. Воздействие высокой температуры...
Узнать больше

Троица. История и традиции праздника

Акценты
День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая,...
Узнать больше

Нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Акценты
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи, недопустимости отказа в её оказании актуальны для...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+