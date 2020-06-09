Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса.

По состоянию на 08.30 вторника, 9 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 76 положительных тестов на COVID-19 направлены в Роспотребнадзор.

С начала пандемии стало известно о 10 893 гражданах, прибывших из-за границы, либо контактировавших с больными или подозрительными на заболевание. 9114 из них уже прошли медицинское наблюдение, они здоровы. Ещё 1779 человек находятся под контролем врачей в настоящее время.