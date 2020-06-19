Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших по районам города

Администрация Рязани сообщила новые сведения о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.
На 14 часов пятницы, 19 июня, в целом по Рязанской области зарегистрированы 4759 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 2489 заболевших.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, в нём коронавирусом болеют 838 человек. За день зарегистрировано 7 новых случаев.
В Октябрьском районе Рязани выявлено 8 новых заболевших, а в целом заражены уже 698 человек. В Железнодорожном районе города зарегистрировано 574 заболевших, за день добавилось 13 человек.
Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 379 жителей. За день заболели три человека.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram