Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших по районам города

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Администрация Рязани сообщила новые сведения о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.

На 14 часов пятницы, 19 июня, в целом по Рязанской области зарегистрированы 4759 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 2489 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, в нём коронавирусом болеют 838 человек. За день зарегистрировано 7 новых случаев.

В Октябрьском районе Рязани выявлено 8 новых заболевших, а в целом заражены уже 698 человек. В Железнодорожном районе города зарегистрировано 574 заболевших, за день добавилось 13 человек.

Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани – 379 жителей. За день заболели три человека.