Администрация Рязани назвала число заражённых в разных районах города

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Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заражённых коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

По состоянию на 14 часов 21 июня в регионе зарегистрированы 4855 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани живут 2534 заболевших.

На данный момент самым «заражённым» районом города остаётся Московский, где зарегистрировано уже 852 случая коронавируса. В Октябрьском районе Рязани COVID-19 болеют 717 человек, в Железнодорожном – 578. Меньше всего заражённых в Советском районе Рязани, где зарегистрировано 387 случаев.