56 рязанцев с COVID-19 остаются в тяжёлом состоянии

Состояние 56 пациентов с коронавирусом оценивается медиками как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
По состоянию на 7 мая в больницах Рязани находятся 259 заражённых коронавирусом. 12 из них – дети.
В тяжёлом состоянии 56 человек, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Возраст этих людей – от 58 до 83 лет. Остальные 203 пациента больниц находятся в удовлетворительном или в состоянии средней тяжести.
Люди, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, лечатся дома под наблюдением врачей.
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